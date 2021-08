73-Jährige verursachte als Geisterfahrerin Unfall auf A12 bei Imst

Imst – Als Geisterfahrerin war am Freitagnachmittag eine 73-jährige Frau in Imst unterwegs. Die Frau fuhr gegen 18.10 Uhr von der Imsterberg Landesstraße in die falsche Richtung auf die A12 nach Osten. Ein Auto, das vorschriftsmäßig fuhr, kam der Geisterfahrerin entgegen und wich aus. Dabei stieß das Fahrzeug mit einem weiteren vorschriftsmäßig fahrenden Auto zusammen. Beide Fahrer, ein 63- und ein 79-jähriger Mann, wurden bei dem Unfall verletzt.