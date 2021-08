Nächste Reisewelle in den Süden: Am Wochenende drohen wieder Staus

Auch auf der Fernpassbundesstraße dürfte am Wochenende wieder viel los sein. © ZOOM.TIROL

Wien – Der ÖAMTC erwartet auch am kommenden Wochenende starken Reiseverkehr auf den Transitrouten durch Österreich. An vielen Grenzübergängen ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. In Richtung Süden wird es eine zweite Reisewelle geben. Diese kommt aus Bayern und Baden-Württemberg, weil dort die Ferien am vergangenen Wochenende begonnen haben. Auch der Verkehr in Richtung Norden wird immer stärker, weil für viele der Urlaub bald vorbei ist.

Mit Verzögerungen in Tirol sind vor allem auf der Fernpass-Strecke (B179) sowie der Brenner Autobahn (A13) vor Schönberg zu rechnen. Hauptbelastet wird nach den Erfahrungen des ÖAMTC in Salzburg und Kärnten wieder die Verbindung zwischen Bayern und Slowenien über die West Autobahn (A1), Tauern Autobahn (A10) und Karawanken Autobahn (A11) sein. Am letzten Samstag war dort auf der rund 340 Kilometer langen Strecke von München bis zum Karawankentunnel auf etwa 60 Kilometer Länge Stillstand. Auch kommendes Wochenende werden in beide Fahrtrichtungen abschnittsweise wieder Stau und Blockabfertigung erwartet.

Mit Kolonnen muss zeitweise in Oberösterreich auf der Innkreis Autobahn (A8) zwischen Ried im Innkreis und Wels gerechnet werden. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor der Mautstelle beim Bosrucktunnel in der Steiermark kann es Blockabfertigung geben. In Niederösterreich gelten die Baustellenbereiche auf der Außenring Autobahn (A21) zwischen Alland und Mayerling und auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha als stauanfällig.

Lange Wartezeiten an den Grenzen

Laut ÖAMTC wird es auch diesmal zum Teil wieder zu langen Wartezeiten an den Grenzen kommen. Betroffen sind die Übergänge Suben (A8), Walserberg (A1) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) zwischen Bayern und Österreich, der Karawankentunnel (A11) zwischen Österreich und Slowenien sowie Nickelsdorf (A4) zwischen Österreich und Ungarn.

Auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien sind wieder stundenlange Wartezeiten, und zwar in beide Richtungen, zu befürchten. Beispielsweise auf der Verbindung Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj. (TT.com)