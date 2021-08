Outreach-Festival in Schwaz: Fangenspielen und Fanfaren

Schwaz – Am Rang wurde noch übermütig Fangen gespielt und in den hinteren Reihen gut hörbar nach den richtigen Sitzplätzen gesucht, als Franz Hackl „sein“ Outreach-Festival mit einer eigenwilligen Fanfare eröffnete. Hackl ist Trompeter von internationalem Format. Sein Stil, sein Zug ins Übersteuerte, war bei den ersten Tönen, die am Donnerstagabend im SZentrum erklangen, zu erahnen. So hat man Hackl selten gehört. Was weniger an ihm, sondern am Instrument liegt, das er schultert. 15 Trompetentrichter hat der Wiener Künstler Constantin Luser zur bespielbaren Skulptur verbunden. Ein Blickfang, der klingt, wie er halt klingt.