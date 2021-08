Mit Mut in die digitale Revolution: Beratungsangebot in Osttirol

Lienz – Die Digitalisierung biete für den ländlichen Raum noch weit mehr Chancen als für Ballungszentren. „Wir müssen nur neugierig sein und verstehen lernen, wie wir die neuen Möglichkeiten nutzen können“, sagte Mario Eckmaier, Beauftragter der Wirtschaftskammer für Digitalisierung, im Rahmen eines Pressegespräches in Lienz. In Tirol erreichte das Projekt „Coding 4 Kids“, das zum Einstieg spielerisch das Programmieren lehrt und seit drei Jahren auch in Osttirol stattfindet, inzwischen 1500 Kinder. „Eigentlich sollte das Programmieren längst wie eine Fremdsprache zum normalen Unterricht in den Schulen gehören“, meinte Eckmaier. Solange es nicht so weit sei, werde das Angebot als „hochwertige Ferienbetreuung“ weiterhin für interessierte Mädchen und Buben im Alter von zehn bis 15 Jahren angeboten. Die heutigen Anforderungen machten aber natürlich nicht vor etablierten Einrichtungen und Betrieben Halt. „Osttirol kann eine Region der Mutigen und Neugierigen sein.“