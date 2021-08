173,7 Kilometer und 10.000 Höhenmeter in 26 Stunden

Filippo Fortin war gestern in Wörgl nicht zu schlagen.

Kitz Alps Trail: Eine körperlich kaum mehr vorstellbare Laufleistung lieferte gestern der Salzburger Stefan Schaffer beim Kitz Alps Trail ab. Auf der sage und schreibe 173,7 Kilometer langen Hauptstrecke mit rund 10.000 Höhenmetern setzte sich der erfahrene Ultraläufer am Abend in einer Zeit von 26:11:15,4 Stunden durch, was einem starken Schnitt von fast 7 km/h entspricht.