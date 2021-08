Aus für Abendzug: Enttäuschung bei Pendlern im Bezirk Kitzbühel

Kitzbühel – Unverhofft kommt oft – das bewahrheitet sich für die Zugpendler im Bezirk Kitzbühel gleich in zweierlei Hinsicht. Die Freude war groß, als überraschend im Februar des Jahres plötzlich eine neue Verbindung am späten Abend in den Bezirk Kitzbühel geschaffen wurde. Eine Schnellbahn mit Abfahrt um 22.50 Uhr in Wörgl erfüllte den jahrelangen Wunsch der Zugfahrer aus dem Bezirk Kitzbühel nach einer „Kulturverbindung“ aus Innsbruck am späten Abend.