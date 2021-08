Applaus für Vandalen via Facebook: 7200 Euro Strafe für Tiroler

Ein Passant hatte von diesem Vorfall ein Video angefertigt und es sofort ins Netz gestellt. Anlass für den 20-Jährigen, den Vorfall auf Facebook mit „Geil, so kehrt sich des!“ mitsamt lachenden Smileys begeistert zu kommentieren. Vor Gericht war die Euphorie über den Vandalenakt schon eher nicht mehr so ausgeprägt: „Des war doch nur sarkastisch gemeint, ein Witz!“ Staatsanwalt Markus Grüner konnte nicht lachen und führte dem Mann vor Augen, dass er letztlich – ohne dass dies als Scherz erkennbar gewesen sei – Sachbeschädigung an einem Justizgebäude und die Bedrohung von Beamten gutgeheißen habe. Richterin Steffan verhängte darauf nicht rechtskräftig eine Geldstrafe über 7200 Euro. „Vom Rechtsstaat halten Sie einfach nicht viel. Heute sind Sie aber das letzte Mal mit einer Geldstrafe davongekommen, das nächste Mal wird es eine Haftstrafe, das verspreche ich Ihnen!“, so die Richterin.