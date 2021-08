St. Bartlmä: Ärger über Willis Ansage in Innsbruck

Als unprofessionell bezeichnet ÖVP-Klubobmann Christoph Appler die Ankündigung von Bürgermeister Georg Willi, mit überschüssigen Millionen das Kulturquartier St. Bartlmä in Innsbruck realisieren zu wollen. „Über Willis Finanz-Wirrwarr kann man nur noch den Kopf schütteln. Solche unüberlegten Schnellschüsse erzeugen nur Verwirrung und einen Vertrauensverlust in das Bürgermeisteramt bei der Bevölkerung. Das Mammut-Projekt Bartlmä in der jetzt bekannten Form hat auch der Herr Bürgermeister als viel zu teuer bezeichnet“, sagt Appler. Er sei sich sicher, dass man in den Verhandlungen mit allen Fraktionen gemeinsam genug andere Projekte finden werde, die den Bürgern und der Wirtschaft nützen.