Unheilschwanger lebenssüchtig: Kästners Roman „Fabian“ verfilmt

Tom Schilling spielt Jakob Fabian, einen von Erich Kästner nach eigenem Vorbild entworfenen Autor in der Endphase der Weimarer Republik.

Innsbruck – Im Jahr 1931 in Berlin zu leben, ist wenig einladend. Die Weimarer Republik liegt in den letzten Zügen, das Ende absehbar und dennoch unklar. Auch der angehende Schriftsteller Jakob Fabian macht sich keine Illusionen über seine Zeit. Der Protagonist von Erich Kästners autobiographischem Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ ist 32 Jahre alt und arbeitet als Werbetexter. Hellsichtig und pessimistisch lässt er sich durch das „Sodom und Gomorrha“ Berlins treiben. „Hinsichtlich ihrer Bewohner ist diese riesige Stadt aus Stein längst ein Irrenhaus. In allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.“