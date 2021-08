Golf-Gold an US-Amerikanerin Korda, Tirolerin Wolf nur auf Platz 56

Tokio – Die Tirolerin Christine Wolf hat das olympische Golfturnier am Samstag nach einer 73er-Runde von zwei über Par nur auf dem 56. Platz beendet. Die 32-Jährige aus Igls behielt damit ihre Position des Vortages, an dem sie mit einer völlig verpatzten 81 weit zurückgerutscht war. 2016 in Rio war sie Olympia-43. geworden, diesmal lagen nur vier Konkurrentinnen hinter ihr. Gold ging an die US-Favoritin Nelly Korda, die mit einer 69 einen Schlag Vorsprung ins Clubhaus rettete.