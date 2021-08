Welchen Stellenwert der Kongresstourimus hierzulande hat, zeigt ein Blick auf die Zahlen. So wurden 2019 allein in Innsbruck 360 Mio. Euro Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Davon kann derzeit keine Rede sein. Nach 15 Monaten Pandemie hängt die Branche in den Seilen. Nun geht es darum, wie man wieder auf die Beine kommt.