Fehlerfrei durch den Reit-Parcours: Gustenau vor Finale auf Platz acht

Tokio – Der Niederösterreicher Gustav Gustenau liefert einen starken Modernen Fünfkampf ab. Nach drei Disziplinen bei den Olympischen Spielen in Tokio liegt er mit 827 Punkten an der achten Position unter 36 Teilnehmern. Der 24-Jährige wurde am Samstag im Tokyo Stadium im Schwimmen über 200 m Kraul Vierter, im Degenfechten 14., das Springreiten gewann er mit einer fehlerfreien Leistung. Es folgt noch der finale Laserrun (12.30 Uhr MESZ), einer Kombination aus Laufen und Schießen.

Im Schwimmen stellte der US-Amerikaner Amro Elgeziry in 1:52,96 Minuten neuen olympischen Rekord auf, Gustenau benötigte 1:56,93. Mit der Waffe besiegte Gustenau in den 30-Sekunden-Gefechten den Ägypter Ahmed Elgendy, den Polen Sebastian Stasiak und musste nach einem Unentschieden gegen den Polen Lukasz Gutkowski von der Planche, weil dieser in der Platzierungsrunde am Donnerstag besser gereiht war.