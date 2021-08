Ironbike Ischgl fest in Schweizer Hand: Sechster Streich von Urs Huber

Glänzend disponiert war dabei einmal mehr Daniel Federspiel. Der Oberländer landete als bester Österreicher in der Hard-Distanz an 16. Stelle, 22,04 Minuten hinter Sieger Huber.

In der Sportklasse siegten Dominik Schranz aus Tösens, seines Zeichens zweifacher Sieger des RATA (Race across the Alps) in Nauders, und Bianca Somavilla aus Fulpmes.