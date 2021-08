Titeljagd am Rad und lange Laufwege zum Sieg

Innsbruck – Nichts für schwache Nerven und noch weniger für schwache Oberschenkel war das sportliche Lauf-Wochenende am Freitag und Samstag in Tirol. Bei der zweiten Auflage des Kitz Alps Trails (KAT 100) waren auf den verschiedenen Strecken rund 500 Läufer aus 32 Nationen an den drei Wettbewerbstagen am Start. „Die Teilnehmerzahlen, aber auch die Begeisterung der Athleten und Athletinnen hat uns aber klar gezeigt, wie groß die Akzeptanz dieser jungen Veranstaltung ist“, freute sich Organisator Thomas Bosnjak. Den Sieg über 100 Meilen oder 173,7 Kilometer mit 9996 Höhenmetern ging in 26:11:15 Stunden an Stefan Schaffer (AUT). Landsfrau Esther Fellhofer (AUT) gewann nach 29:05:15 Stunden.