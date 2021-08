Österreicher bei Sturz von Felsklippe auf Mallorca gestorben

Der tödliche Unfall ereignete sich in der Nähe von Port de Soller. (Symbolfoto)

Palma – Ein Tourist aus Österreich ist auf Mallorca beim Sturz von einer Felsklippe ums Leben gekommen. Der Unfall geschah bereits am Freitag in Port de Soller im Nordwesten der spanischen Urlaubsinsel, wie Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Vom österreichischen Außenministerium war zunächst keine Bestätigung zu erhalten.