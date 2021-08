Paragleiterabstürze in Kössen und Schwendau fordern zwei Schwerverletzte

Schwendau, Kössen – Zwei nach Paragleit-Unfällen in Tirol schwer verletzte Männer mussten am Montag in Krankenhäuser geflogen werden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 12.35 Uhr in Schwendau. Dort startete ein 30-jähriger Deutscher zu seinem ersten Flug vom Übungshang. Nach dem Start folgte er den Anweisungen seiner Fluglehrerin – mit der er via Funk verbunden war – aus bisher unbekannten Gründen nicht und flog gegen das Heck eines geparkten Fahrzeuges. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.