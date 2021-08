Späte Anklage für geläuterten Tiroler Neonazi

Innsbruck – Ein angeklagter Tatzeitraum von 20 Jahren – so etwas ist auch für ein Schwurgericht ein Superlativ. Geschworene am Innsbrucker Landesgericht waren nun mit so einer Anklage konfrontiert. Gerichtet hat sie Staatsanwältin Veronika Breithuber gegen einen Tiroler, der letztlich über zwei Jahrzehnte der NS-Ideologie nachgehangen hatte – ein seltener Fall von Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz.