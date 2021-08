„Hinterfragt“ von Hubert Oeggl: Scharfer Blick auf das Land

Seit einigen Jahren ist er regelmäßiger Gastautor in der Tiroler Tageszeitung, mit seinen Kommentaren erweitert er den täglichen Blickwinkel. Es sind 1400 Zeichen, die sitzen. Jetzt hat er seine Analysen und Gastkommentare verdichtet und ergänzt. „Hinterfragt“ heißt sein kürzlich erschienenes Buch, in dem er die Politik einordnet und die Gesellschaft in Zeiten von Corona kritisch hinterfragt. Oeggl lässt sich aber nicht einengen: Nationalismus, Populismus, Rassismus oder Migration – Themen, die die Menschen bewegen, berühren auch Hubert Oeggl. (pn)