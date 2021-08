Wenig Hoffnung auf Habsburgs Milliarden in Tirol

Landesüblicher Empfang vor der „Bundes“-Hofburg. Eigentlich sollte sie in den Besitz Tirols übergehen.

Innsbruck – Es ist wieder still geworden nach der Ankündigung von Tirols Landeshauptmann Günther Platter, die Vermögensauseinandersetzung mit dem Bund über das ehemalige Habsburger-Vermögen in Tirol anzustoßen. Wahrscheinlich, weil die Aussicht auf Erfolg mehr als gering ist. Das sieht auch der Verfassungsexperte und Leiter des Instituts für Föderalismus Peter Bußjäger so.