„Art Café“ feierte Premiere in Innsbruck: Theater zum Eintauchen

Vor der Kamera standen unter anderem Theater-praesent-Leiterin Elke Hartmann, Landestheater-Schauspieler Raphael Kübler, Bernhard Wolf vom „Feinripp Ensemble“ und Lisa Hörtnagl, Gründerin der „Volkskantine“. Die Technik verantwortete der Tiroler VR-Spezialist Valentin Sysel, der es in „Art Café“ den Zuschauern ermöglicht, direkt in das Geschehen, das in einer Bar in der Nach-Corona-Zeit spielt, sprichwörtlich einzutauchen – und sich in der Geschichte umzusehen. Bis Oktober ist „Art Café“ in der Galerie am Claudiaplatz zu sehen. Dann soll das virtuelle Theaterstück auf Tournee gehen. (TT)