Schlange in WC-Spülkasten im Bezirk Mödling entdeckt

Breitenfurt – Eine Äskulapnatter ist am Samstag in Breitenfurt in einem WC-Spülkasten entdeckt worden. Die Feuerwehr befreite die ausgewachsene ungiftige Schlange und ließ sie im Wald wieder frei, berichtete das Bezirkskommando Mödling von der nicht alltäglichen Tierrettung. Der Hausbesitzer hatte die Natter bemerkt, weil die Klospülung dauerhaft rann. "Die Feuerwehr vermutet, dass die Schlange über Zwischenwände in ihr außergewöhnliches Versteck kam", wurde in der Aussendung mitgeteilt.