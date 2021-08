Einbrecher nutzten unversperrte Eingangstür bei Haus in Zams

Zams – Goldschmuck und Bargeld im dreistelligen Eurobereich erbeuteten Einbrecher zwischen Ende Juli und 7. August in Zams, als sie ein Einfamilienhaus durchsuchten. Sie waren laut Polizei einfach durch die meist unversperrte Eingangstür in das Haus gelangt und hatten es durchsucht. Hinweise sind an die Polizei Landeck unter Tel. 059133/7140 erbeten. (TT.com)