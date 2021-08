Sozialmarkt in Kufstein füllt seit zehn Jahren Versorgungslücke

Alleine in der Stadt Kufstein, so schätzte im Jahre 2010 Wehr, gibt es ca. 400 Personen, die Hilfe brauchen. Das war mit ein Grund, warum in der Bezirkshauptstadt ein Sozialmarkt aus der Taufe gehoben wurde. Begonnen hat es mit einem Laden am Oberen Stadtplatz. „Es war eine bewegende Zeit“, erinnert sich der Obmann. Von Anfang an sei der Bedarf sehr groß gewesen, aber auch die Bereitschaft der Ehrenamtlichen, mitzuhelfen und eigene Ideen einzubringen.