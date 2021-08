„Das Bergwerk zu Falun“: Ein weites Land voller staubiger Seelen-Ziegel

In der grauen Hohlziegel-Wüste. Lea Ruckpaul, Hildegard Schmahl, Edmund Telgenkämper und Marcel Kohler (v. l.).

Salzburg – Innert Sekunden verdunkelt sich der Himmel und ein heftiger Sturm kommt auf. Das ist noch nicht das Bühnengeschehen, sondern das Wetter an diesem Premierensamstag in Salzburg. Hat man es ins Innere des Landestheaters geschafft, kracht es dort ebenso heftig, und als der Vorhang sich hebt, macht man ein gewaltiges Trümmerfeld aus.

Bühnenbildnerin Muriel Gerstner ist die gestalterische Herrin dieser Verwüstung, die den Seelenzustand des jungen Seemannes Elis widerspiegelt. Nach Jahren der Abwesenheit kehrt jener, gezeichnet vom Verlust seines Vertrauten, des Schiffsjungen Agmahd, in die Heimat zurück, die keine mehr ist.

Vater und Mutter sind gestorben, seine ehemalige Geliebte Ilsebill wurde die Frau eines anderen und ist vom Tod ihres Kindes verbittert. „Mir kehrt das Leben wie ein Wrack sein Eingeweide zu“, legt Hugo von Hofmannsthal seinem Protagonisten in den Mund. Der junge Mann ist gefangen in seiner Verzweiflung; der Elis in der Darstellung des beeindruckenden Marcel Kohler verdeutlicht das, indem er einen der herumliegenden Hohlziegel wie Fesseln anlegt.