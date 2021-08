Pannen und Peinlichkeiten prägen den deutschen Wahlkampf

Berlin – Da hat es einiges durcheinandergewirbelt in den vergangenen Monaten – zumindest in den Umfragen, die schon fast täglich anlässlich der nahenden Bundestagswahl in Deutschland publiziert werden. So liegt die seit Jahren auf den dritten Platz verwiesene SPD in der gestrigen Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag schon gleichauf mit den Grünen bei 18 Prozent. Die Ökopartei war immerhin im Mai noch ganz vorn gelegen – vor der Union.