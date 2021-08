Frost verursacht große Verluste bei Marillenernte in Prutz

Prutz, Stanz – „Für uns ist es die dritte Marillenernte in Folge, die durch einen Wintereinbruch im Frühjahr verloren geht.“ Gerhard Maaß kann heuer nur wenige Früchte ernten. Auf den Plantagen des Prutzer Marillenbauers stehen rund 12.000 Bäume – der Frost im Frühjahr war für ihn fatal. „Wir haben vielleicht 15 Prozent der normalen Ernte“, so Maaß. „Nach minus 7, 8 und 9 Grad in diesen Nächten wundere ich mich, dass überhaupt noch etwas dran ist“, erklärt er.

Derzeit ist die Marillenernte in Prutz in vollem Gange – im Lager werden die reifen Früchte sortiert und in Kisten verpackt. „Knapp die Hälfte hängt noch am Baum“, so Maaß. Aufgrund des schlechten Wetters ist die Ernte heuer später dran als normal. Was am Baum hängt – zwischen zehn und 15 Tonnen –, gehe für den Privatkunden weg, den Handel könne er nicht bedienen.