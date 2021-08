Vielgängiges Festessen für Ohrenfeinspitze im Schloss Ambras

Innsbruck – Hätte es die 1610 in London von John Dowlands Sohn Robert herausgegebene Sammlung „köstlicher Lautenlieder“ mit dem Namen „A Musicall Banquet“ bereits zu Lebzeiten Erzherzog Ferdinands II. gegeben, wären diese wohl die ideale Tafelmusik für seine im Spanischen Saal ausgerichteten opulenten Festessen gewesen.

Beim samstägigen Konzert stand dagegen allein die Musik u. a. von John Dowland, Giovanni Girolamo Kapsberger, Robert de Visée oder Henry Purcell im Mittelpunkt. Ein delikater Querschnitt durch den europäischen Sologesang um 1600, dessen Interpretation durch den jungen Countertenor Valer Sabadus und Johannes Ötzbrugger an der Laute bzw. Theorbe dem begeisterten Publikum wahre Ohrenschmäuse bescherte. Wobei die Pfaue als die eigentlichen Ambraser „Hausherrn“ zum Amüsement von Musikern wie Publikum bisweilen lauthals „mitsangen“.

Ausgiebig geschmachtet wird in den kleinen Kunstwerken, die an diesem Abend zu hören waren, sämtliche Emotionen zwischen Liebesfreude, Liebesleid, Weltschmerz und ekstatischer Euphorie werden ausgelebt, countertenoral transformiert in fast überirdisch wirkende Klänge.