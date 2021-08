Soziale Einrichtungen in Innsbruck: „Gründerzeiten“, die nachwirken

Innsbruck – Ob Jugendzentrum Z6, DOWAS, Ho & Ruck oder Jugendland: Sie alle sind aus Innsbrucks sozialer Landschaft nicht wegzudenken und in Krisenzeiten wichtiger denn je. Wie diese und andere soziale Angebote mit Fokus auf junge Menschen einst entstanden, rollt eine umfassende Studie von Andrea Sommerauer und Hannes Schlosser auf. „Gründerzeiten. Soziale Angebote für Jugendliche in Innsbruck 1970–1990“ heißt das Buch, das, mitten in der Pandemie im Universitätsverlag Wagner erschienen, bisher nicht die angemessene öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat.