Historischer Meilenstein in Zirl verschwunden, Hinweise erbeten

Zirl – So sperrig und schwer kann ein Objekt offenbar gar nicht sein, dass es nicht doch Täter gibt, die es darauf abgesehen haben: Bei einem Kontrollgang habe sie feststellen müssen, dass der historische Meilenstein an der Straße von Innsbruck nach Zirl (B171) nicht mehr auffindbar ist, berichtet die Zirler Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser, in deren Zuständigkeitsbereich als Ausschussobfrau für Soziales, Kultur, Sport und Vereine eben auch denkmalgeschützte Objekte fallen.