Gewalt gegen Helfer steigt: Kampagne für mehr „Reschpekt“

Innsbruck – „Bevor es bei uns so weit kommt wie in Deutschland, wollten wir etwas tun“, meint der Geschäftsführer des Roten Kreuzes, Wilfried Unterlechner. In Deutschland würde bereits häufig Gewalt gegen Helfer eingesetzt. Von Passanten, Beteiligten, Menschen, denen der Rettungsdienst eigentlich helfen will.