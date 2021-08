„Zauberwiese“ mit neuer Attraktion: Frosch wacht über Wünsche

Gaben den Wunschbaum in Ellmi’s Zauberwelt frei: (v. l.) Johannes Winkler (Bergbahnen Ellmau-Going), Peter Landlinger (Vorstand TVB Wilder Kaiser), BM Klaus Manzl und Bergbahnen-GF Klaus Exenberger. © Eberharter

Von Brigitte Eberharter

Ellmau – Jeder Mensch hat Wünsche und Sehnsüchte. Diese kann man ab sofort jemandem anvertrauen. Nämlich Ellmi, dem Frosch, in seiner Zauberwelt am Hartkaiser in Ellmau. Dort sitzt der grüne Knirps mit seinem Hexenhut auf einem Wunschbaum. Kleine und große Besucher können dort ihre Wünsche auf Kärtchen schreiben und im mächtigen Baumstamm versenken. Dann heißt es warten, ob sich die Wünsche erfüllen.

Auf der „Zauberwiese“ in Ellmi’s Zauberwelt steht seit Kurzem ein einzigartiger Baumstamm, den Geschäftsführer Klaus Exenberger vor dem Verbrennen im Ofen eines Scheffauer Bauern gerettet hat, wie er berichtet. Der Stamm wurde in der Tischlerei Decker ausgehöhlt. Dort sind die (geheimen) Sehnsüchte der Besucher nun gut aufgehoben und natürlich sicher davor, wieder herausgeholt zu werden.

In der Vorweihnachtszeit können die Kinder dort auch ihre Wunschzettel an das Christkind deponieren, werfen die Betreiber einen Blick in die Wintersaison, denn Ellmi’s Zauberwelt – heuer im 14. Bestandsjahr – hat sich mittlerweile zur Ganzjahresattraktion gemausert.

Aktuell stellt sich in der Erlebniswelt im Tiroler Unterland eine ganz entscheidende Frage: Soll Ellmi weiterhin ein Frosch bleiben oder ein Junge werden? Schließlich hatte der Zauberer Tumaris vor all den Jahren den Jungen Ellmatio in den Zauberfrosch verwandelt.

Was passieren wird, darüber können die kleinen Besucher der Zauberwelt abstimmen, denn Ellmi selbst hat mittlerweile auf dem Hartkaiser so viele Freunde gewonnen, dass er sich nicht entscheiden kann, ob er überhaupt wieder in einen Menschen verwandelt werden will – obwohl dies lange sein Herzenswunsch gewesen war.