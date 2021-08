Trotz dramatischer Warnungen: China will an seinem Klima-Kurs festhalten

Genf, Peking – China will nach dem Bericht des Weltklimarats (IPCC) an seinem bisherigen Klimakurs festhalten. „Die internationale Gemeinschaft muss volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Klimaschutzmaßnahmen haben“, teilte das Außenministeriumam Dienstag mit. Neue Klimaschutzziele kündigte die Regierung nicht an. Ein Bündnis kleiner Inselstaaten richtete inzwischen einen dringenden Appell an die Staatengemeinschaft, den Klimawandel zu bekämpfen.