ÖBB bestellen 20 Nachtzüge bei Siemens: Einsatz ab 2023

Ein Nightjet Zug nach Amsterdam am Wiener Hauptbahnhof.

Wien, München – Die ÖBB bestellen 20 siebenteilige Nachtzüge bei Siemens Mobility. Bis 2025 werden insgesamt 33 ÖBB Nightjets aus der Plattform Viaggio Next Level in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und den Niederlanden im Einsatz sein und einen großen Teil der Bestandszüge ersetzen. Die neuen Züge punkten mit höheren Kapazitäten, mehr Komfort und mehr Privatsphäre. „Wir bauen von Wien aus am europäischen Nachtzugnetz der Zukunft“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.