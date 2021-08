BioNTech könnte heuer 0,5 Prozent zum deutschen BIP beitragen

BioNTech ist mit dem Corona-Impfstoff der große Wurf gelungen. © Boris Roessler

Berlin, Mainz – Der Erfolg des Biopharma-Unternehmens BioNTech mit seinem Corona-Impfstoff schiebt Ökonomen zufolge das Wirtschaftswachstum in Deutschland an. "BioNTech könnte in diesem Jahr rund 0,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen", sagte der Wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Auch das Wirtschaftswachstum dürfte dadurch um etwa einen halben Punkt zulegen."

Viele Experten trauen Europas größter Volkswirtschaft heuer ein Wachstum von etwa 4 Prozent zu, wovon etwa ein Achtel allein auf BioNTech entfiel.

Einzigartiger Fall in der Wirtschaftsgeschichte

"Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein Unternehmen einen solchen Einfluss auf das deutsche BIP hatte", sagte Dullien. Als Makroökonom picke er sich normalerweise keine Unternehmen heraus. "Manchmal gibt es jedoch seltene Fälle, in denen einzelne Unternehmen eine gesamtwirtschaftliche Relevanz haben", sagte der Wissenschafter. "BioNTech ist so ein seltenes Beispiel."

Dulliens Berechnungen basieren auf der am Montag angehobenen Prognose des Unternehmens. Es stellt heuer mit dem Covid-19-Vakzin Verkaufserlöse von 15,9 (bisher: 12,4) Milliarden Euro in Aussicht. Diese entspreche rund einem halben Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). "Da BioNTech relativ wenige Vorprodukte aus dem Ausland bezieht, ist das eine nahezu reine Wertschöpfung im Inland", sagte der Ökonom. "Das wirkt sich direkt auf das Wirtschaftswachstum aus." BioNTech lässt den auf der neuen mRNA-Technologie basierenden Impfstoff etwa in Marburg produzieren und kassiert außerdem Gebühren von seinem US-Partner Pfizer.

Auch Bund hatte investiert

"Die Rechnung ist plausibel", sagte ING-Chefökonom Carsten Brzeski zu Dulliens Kalkulation. "Es gibt nicht viele Unternehmen, die von Null auf Hundert so durchstarten wie BioNTech – und das binnen eines Jahres." Beim gesamtwirtschaftlichen Effekt müsse noch abgezogen werden, wie viel Staatsgeld an das Unternehmen geflossen sei. Zur Beschleunigung der Corona-Impfstoffentwicklung in Deutschland hatte der Bund im vergangenen Jahr bis zu 375 Millionen Euro für BioNTech in Aussicht gestellt.