Tiroler Feuerwehrmänner nach über 19h in Ancona angekommen

Ancona – Nachdem die fünf Tiroler Feuerwehrmänner gestern in Salzburg eingetroffen waren, gab es eine Sicherheitsunterweisung, sowie eine Vorbesprechung zum Einsatz. Am Nachmittag startete der Konvoi in Richtung Ancona – Zwölf Fahrzeuge, darunter vier Tanklöschwagen, und 39 Einsatzkräfte aus Salzburg und Tirol.

Für ca. 19 Uhr ist die Weiterfahrt per Fähre anvisiert. Bis zur Verladung der Fahrzeuge und dem Antreten der nächsten 23-Stunden-Etappe werden noch ein paar Stunden vergehen. Auf der Fähre nach Patros in Griechenland können sich die Feuerwehrmänner in Ruheräumen erholen, bevor sie nach der langen Überfahrt gegen 20.30 Uhr am Mittwochabend griechischen Boden betreten. (TT.com)