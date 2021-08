61-Jähriger kollidierte im Arlbergtunnel auf Gegenfahrbahn mit Lkw

St. Anton am Arlberg – Am Dienstag kam es gegen 11.40 Uhr im Arlbergtunnel zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Pkw in Richtung Osten unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte auf die Gegenspur kam. Dort kollidierte das Fahrzeug seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw samt Anhänger.