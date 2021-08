„Raitbücher“ der Pfarre St. Notburga: Eine Heilige als Wirtschaftsfaktor

Die „Raitbücher“ der Pfarre St. Notburga in Eben wurden unter die fachmännische Lupe genommen.

Eben-Maurach – Sie ist die einzige Heilige Tirols und wird in allen Landesteilen (und nicht nur dort) verehrt: die hl. Notburga. Die vielen Publikationen über die Unterländer Dienstmagd sind nun um ein weiteres Dokument gewachsen, das besondere Seiten der Notburga-Verehrung aufzeigt. Historikerin Ingrid Rittler und Gemeindechronist Johann Walser haben die 13 „Raitbücher“ (Rechnungsbücher) der Pfarre St. Notburga in Eben unter die Lupe genommen und vor allem transkribiert. Und in jahrelanger Arbeit viele bisher unbekannte oder unbeachtete Fakten aufgedeckt.