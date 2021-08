Neue Corona-Regeln in Osttirol: Manche reisten ab, viele unbeeindruckt

Innervillgraten, Oberlienz – Die Telefone in den Gemeindeämtern von Innervillgraten und Oberlienz standen gestern seit dem Morgen nicht mehr still. „Die Leute wollen wissen, welche Ausreisebestimmungen sie erfüllen müssen“, berichtete Margarethe Walder, Amtsleiterin in Innervillgraten. Seit einigen Jahren nutzt die Gemeindeverwaltung dort ein Mobiltelefon, um die 920 Gemeindebürger in den weit verstreuten Häusern zu erreichen.