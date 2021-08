Kritik aus Tirol an stockenden Hilfen für Privatzimmervermieter

Der Tiroler Nationalratsabgeordnete und FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser kritisiert die Auszahlungsmoral des Bundes. „Wir mussten mehr als 13 Monate kämpfen, damit es überhaupt eine Entschädigung für touristische Vermieter mit mehr als zehn Betten gibt, die mit §28 EStG (Vermietung und Verpachtung) abrechnen“, so Hauser: „Nun sind 16 Monate ins Land gezogen und viele Betriebe haben noch keinen Ausfallbonus in der Höhe von 25 Prozent vom Staat erhalten.“ Ansuchen für Entschädigungszahlungen seien viel zu kompliziert konzipiert. „Wenn ÖVP und Grüne so mit den Hotels umgegangen wären und diese bis heute noch keinen Cent gesehen hätten, dann wäre aber in dieser Republik Feuer am Dach.“