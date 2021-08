„Dream Horse“: Ein Zehner pro Woche für einen Champion auf Hufen

Innsbruck – Einen Film besprechen, in dem ein Pferd eine tragende Rolle spielt: Lieber Filmverleih, geaht’s no (frei nach dem Motto der Volksschauspiele Telfs)? Aber gut, hart ist das Leben des Kulturredakteurs. Also tapfer auf Start gedrückt, Film läuft, Erleichterung folgt. Im Spielfilm „Dream Horse“ von Regisseur Euros Lyn galoppieren tatsächlich Pferde durchs Bild. Doch die Story rundherum ist ziemlich herzhaft.

Klingt bis hierher nach einem filmischen Plot für Gutgläubige, weitesthergeholt und frei erfunden? Denkste! Die wundersame Pferde-Geschichte hat sich vor einigen Jahren in Wales tatsächlich so zugetragen. Alle Charaktere – Jan, das Pferd, der ganze Rest – existieren auch in der realen Welt und heißen genau so.

Und eines sollte man nicht übersehen: Pferderennen stehen in Großbritannien höchst im Kurs. Man wirft sich in die beste Schale und gibt ein Vermögen für Wetten aus, sei es im noblen Ascot, dem berüchtigten Aintree oder eben in jenem walisischen Hintertupfing, in dem Jan ihren Traum vom eigenen Rennpferd in die Tat umsetzt, „with a little help from her friends“.