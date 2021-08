Projekt Busgarage in Innsbruck endgültig begraben

Im Innsbrucker Rathaus stehen am heutigen Mittwoch wieder wichtige Entscheidungen an, unter anderem zu einem neuen Busleitsystem.

Innsbruck – Wohin mit den Reisebussen in Innsbruck? In dieser Frage dreht sich die Stadt Innsbruck schon seit Längerem im Kreis. Eine mehrfach angedachte Bustiefgarage am Fennerareal dürfte nun aber ein für alle Mal abgehakt sein. Grüne, ÖVP und SPÖ erteilen dieser Lösung eine Abfuhr. Auch für einen oberirdischen Parkplatz am Hofgartenareal scheint sich keine Mehrheit zu finden.