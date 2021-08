Welle der Hilfsbereitschaft nach Brand in Pians: Benefiz-Menü war „Volltreffer“

Ein Abriss bleibt dem schwer beschädigten Reihenhaus in Pians/St. Margarethen erspart. Trotzdem muss der obere Teil auf „Rohbau-Status“ abgetragen werden. Die Sanierung soll rund sechs Monate dauern.

Pians – Neun Tage, nachdem meterhohe Flammen aus einem Reihenhaus in Pians/St. Margarethen loderten, ist die Brandursache laut Polizei noch immer ungeklärt.

Wie berichtet, ist die Pianner Feuerwehr am Montag, 2. August, kurz nach 5 Uhr zunächst zu einem Fahrzeugbrand am Carport in der Reihenhaussiedlung gerufen worden. Weitere Löschtrupps aus der Region wurden angefordert. Rasch griffen die Flammen auf die Hausfassade über. „Es war ein dramatischer Einsatz. Wir haben die Leute auch aus den Nachbarhäusern evakuiert und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern“, fasste Kommandant Markus Leitner gestern zusammen. Man warte jetzt mit großem Interesse auf die Aufklärung zur Brandursache.