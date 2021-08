Musik-Revolution mit weltweitem Echo: MP3-Erfinder Brandenburg im Interview

Musikhören einst und heute: Der Mann mit Kopfhörer heißt Karlheinz Brandenburg und er hat am Fraunhofer Institutden „MPEG Audio Layer 3“ entwickelt – kurz MP3.

Innsbruck – Haben Sie schon von Karlheinz Brandenburg gehört? Vermutlich nicht. Aber garantiert hat jeder schon Musik gehört, die nur dank der Entwicklung von Karlheinz Brandenburg den Weg in Ihre Ohren gefunden hat. Der 67-jährige Mathematiker und Elektrotechniker aus Deutschland hat vor etwa 40 Jahren begonnen, ein Komprimierungsverfahren für Audiodateien zu entwickeln. Vor 30 Jahren wurde „MPEG Audio Layer 3“, kurz MP3, vorgestellt.

Die vereinfachte Erklärung: Es werden nur Signalteile gespeichert, die der Mensch auch hören kann. Somit benötigen die Dateien weniger Speicherplatz. Einerseits wurden so erst Musik zum Herunterladen und Streamingdienste möglich, andererseits brachen CD-Verkäufe ein und etablierte Plattenfirmen versanken in der Bedeutungslosigkeit. Kommende Woche wird Brandenburg in Wien bei der Jahrestagung für Akustik zu Gast sein und auch über neue Ideen sprechen.