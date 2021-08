Buckelwal in Hai-Netz verfangen: Rettungsaktion in Australien

Brisbane – Vor der australischen Ostküste kämpfen Tierschützer um das Leben eines jungen Buckelwals. Der Meeressäuger habe sich in der Touristenregion Gold Coast in der Nähe der Küste in einem Hai-Netz verfangen, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch. Anrainer hätten das Tier am in der Früh entdeckt und die Behörden alarmiert. „Der Wal war ganz nah an den Felsen", sagte ein Augenzeuge. „Man konnte ihn vom Land aus weinen hören, und er hat viel geweint."