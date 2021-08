Elefanten erfinden neue Laute und imitieren sich gegenseitig

In der aktuellen Untersuchung verglichen Stöger und Anton Baotic nun diese ungewöhnliche Laute von Elefanten, die im südafrikanischen Botswana und im Zoo von Dresden leben, mit einem großen Satz an Daten, in dem bereits bekannte Laute gespeichert sind. Tatsächlich fanden sich in den umfassenden Aufzeichnungen aus dem Jahr 2003 keine Übereinstimmungen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Uni. Die Tiere haben ihre exotischen Äußerungen also neu erfunden. Andere haben diese dann offenbar übernommen.