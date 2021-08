Vom Weinkeller will Zeiner zurück an die Tabellenspitze

Schwaz, Krems – Gerald „Gerry“ Zeiner hat viele Gesichter. Der 33-jährige Kremser macht nicht nur in seiner Paraderolle als Denker und Lenker bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol gute Figur. „Stimmt, ich bin jemand, der gern das Zepter in der Hand hat und seine Ideen einbringt.“ Der ÖHB-Nationalspieler, der Österreich bei der WM in Ägypten als Kapitän anführte, schlüpfte zuletzt in eine ganz andere Rolle.

Ganz freiwillig war der verlängerte Heimat-Urlaub in der Wachau aber gar nicht. Zeiner musste sich vor rund einem Monat einer Leisten-OP im Landesklinikum Korneuburg unterziehen. Die lange Saison mit der Doppelbelastung aus Liga und Nationalteam hat beim Rückraumspieler Spuren hinterlassen. „Ich bin froh, dass alles gut verlaufen ist und ich nun wieder trainieren kann. Ich will schnellstmöglich aufholen, was ich verpasst habe“, erzählte Zeiner, der diese Woche vom Arzt das Okay bekam. Bis zum Saisonstart in drei Wochen will Zeiner wieder bei 100 Prozent sein. Das Euregio-Cup-Spiel gegen Brixen (Freitag) und nächste Woche das Duell mit Ludwigshafen muss er noch als Zuschauer verfolgen. Zum Liga-Auftakt am 4. September gegen Bärnbach/Köflach wird Coach Frank Bergemann wieder auf den Routinier zählen können, so der Plan.