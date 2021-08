Zwei Verletzte bei Pkw-Überschlag auf A12 vor dem Landecker Tunnel

Landeck – Aus unbekannter Ursache verlor eine aus Richtung Zams kommende 22-Jährige am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Inntalautobahn A12 bei der Abfahrt zum Landecker Tunnel die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug touchierte mehrere Leitschienen und Verkehrszeichen und kam anschließend links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die 22-jährige Lenkerin und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung des Landecker Tunnels und zu einem Rückstau auf die Inntalautobahn. (TT.com)