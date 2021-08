Kulturheft Quart: Pas de deux von Kopf und Bauch auf 131 Seiten

Innsbruck – „Quart ist ein Pavillon auf der Biennale in Magazinform. Sie können Quart aufschlagen und hineingehen. Sie kommen als anderer wieder heraus.“ Das behauptet jedenfalls Mirko Bonné, der u. a. im Heft Nr. 24 ausgiebig über Kaspar Hausers Notebook polemisiert hat. Und er hat mit seiner doch recht kühnen Behauptung angesichts der soeben erschienenen Nr. 37 dieser Tyrolensie der besonderen Art gar nicht so Unrecht.

Zelebriert wie immer als kluges Zusammenspiel der linken mit den jeweils rechten Seiten. Was die Quart-Macher Heidi Hackl und Andreas Schett wohl dem menschlichen Gehirn abgeschaut haben, dessen linke Hälfte bekanntlich für den Verstand, die rechte für Kreativität und Emotionen zuständig ist. Wobei bei Quart die Zuordnung von Kopfigem und Bauchigem in den meisten Fällen nicht wirklich eindeutig ist. Nicht zuletzt, da die linken Seiten diesmal als Architektur-Gruppenausstellung daherkommen. Angelegt als zeichenhaft verdichtete Reaktion auf die rechtsseitig zu lesenden Texte, was genauso ein existenziell ausholender „Fließtext“ von Laura Freudenthaler wie ein Essay über die „Innsbrucker Brillenversuche“ des Wahrnehmungspsychologen Ivo Kohler sein kann.