Politik in Kürze: Keine Einigung über Busleitsystem in Innsbruck

Innsbruck – Neue Stadtsenatssitzung, neues Streitthema: Über das von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) vorgelegte Leitsystem, das in Zukunft den Bustourismus in Innsbruck organisieren soll, haben die Stadtsenatsmitglieder am Mittwoch stundenlang heftig debattiert. Eines vorweg: ohne eine Einigung zu erzielen. Der Beschluss darüber wurde ausgesetzt und mit den Stimmen von Für Innsbruck und FPÖ über ein Minderheitenvotum in den Gemeinderat gehievt. Nachdem die nächste Sitzung erst im Oktober stattfindet, passiert nun einmal zwei Monate lang gar nichts. Für den Bürgermeister „absolut unverantwortlich, schließlich steht der Busparkplatz am Fennerareal aufgrund des MCI-Neubaus nur noch bis September 2022 zur Verfügung“, betont Willi.