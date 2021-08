Jugendbücher: Kufsteinerin fesselt mit magischen Reisen

Christina Fuchs veröffentlichte als C. F. Schreder ihren Debütroman, der am Gardasee spielt.

Kufstein, Salzburg – Zuhause eingesperrt, kaum soziale Kontakte, an Reisen nicht zu denken. Kurz: Pandemie. Und trotzdem schaffte es Christina Fuchs, Menschen mit fantastischen Erlebnissen zu begeistern. Unter dem Pseudonym C. F. Schreder veröffentlichte die Kufsteinerin seit Anfang des Jahres mehrere Jugendbücher. Mit ihrem Debüt „Jedes Neue Leben“ schaffte es die 29-Jährige nun sogar auf die Longlist des deutschen Selfpublishing-Buchpreises.

In dem Werk begleiten die Leser Protagonistin Lucia auf ihrer „Reise zwischen den Leben“ an den Gardasee. Denn diese übernimmt als ungebetener Gast den Körper anderer Menschen kurz vor deren Tod, um deren letzten Wunsch zu erfüllen. Es warten turbulente Abenteuer, Gefühlschaos, liebenswerte Charaktere und ganz viel Herzklopfen, verrät Fuchs.

Nach ihrem Studium der Psychologie und Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck arbeitete und lebte die Kufsteinerin in Hongkong und den USA. Derzeit wohnt sie in Salzburg, macht dort ihr Doktorat in Wirtschaftswissenschaft. Das kreative Schreiben sei schon immer eine große Leidenschaft gewesen. Mit elf Jahren habe sie erstmals ernsthaft versucht, ein Buch zu verfassen, mit 26 Jahren folgte die Erstpublikation.